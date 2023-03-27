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Salon: Şırnak

Hakemler: Erol Akbulut, Bektaş Kalender

Cizre Belediyespor: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Winkelmuller, Ivanov, Semih Çelik, Ömer Furkan Dur, ( Kemal Kayhan, Muhammed Ertuğrul, Murat Karakaya, Hilmi Şahin, Ardaç Kapan, Taha Erden)

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Gökhan Çatal, Uğur Kılınç, Gunter, Grozdanov, Nalobin, Sercan Abanoz (Metin Durmuş, Umut Özdemir, Mehmet Hacıoğlu, Metin Durmuş, Gabriel Cavalcante, Gökhan Çatal, Muhammet Delibaş, Cansın Hacıbekiroğlu)

Setler: 25-22, 27-29, 23-25, 25-16, 15-13

Süre: 130 dakika (25, 34, 29, 24,18)





ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 23. haftasında Cizre Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ’yi 3-2 yendi.







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