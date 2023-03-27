Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 42 şüpheliden 1'i tutuklandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 1'i tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve eroin ile gümrük kaçağı 52 bin 190 paket sigara, 120 paket elektronik sigara tütünü, 48 güneş gözlüğü ve 25 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem uygulandı.

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