Şırnak'ta öğrenci servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta öğrenci servis minibüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı.
S.E. yönetimindeki kamyonet, merkeze bağlı Balveren beldesinde, R.S.'nin kullandığı 73 S 0027 plakalı Balveren Gazi Ortaokulu öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücülerin yan sıra öğrenciler E.A, R.A, Z.Y, N.A, A.K, Ş.E, E.E, S.E. ve I.M. yaralandı.
Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.