Uludere'de kar etkili oldu

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi.



Yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle ilçenin birçok bölgesi beyaza büründü.



İlçede açan çiçekler de karla kaplandı.







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