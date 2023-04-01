Uludere'de ahıra giren kurtlar 13 keçiyi telef etti

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde ahıra giren kurtlar 13 keçiyi telef etti.



Beldede bir besiciye ait ahıra giren kurtlar keçilere saldırdı.



Kurtların saldırdığı 13 keçi telef oldu.



Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat İnan ile olay yerine giderek, incelemelerde bulundu.



Babat, besiciye telef olan hayvanlarının yerine keçi desteğinde bulunacaklarını belirterek, bu tür durumlara karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını beklediklerini ifade etti.



Besici de desteklerinden ve ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Babat ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü İnan'a teşekkür etti.

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