Şırnak'ta "Otizm Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta "sen de bizimle ol, farkında ol" temasıyla Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin, Gençlik Spor Salonunda düzenlenen etkinlikte, otizmli bireylerin eğitimlerini ve rehabilitasyonlarını önemsediklerini söyledi.

Ülkenin eğitim alanında son dönemlerde çok önemli gelişim ve dönüşümler yaşadığını kaydeden Bilgin, "Çocuklarımızı daha güzel yarınlara ulaştırmak amacıyla ciddi gayretler sarf edilmektedir. Kent merkezinin yanında Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde özel eğitim okulları açılacak. Engelli kardeşlerimizin daha iyi eğitim almaları sağlanacak." dedi.

Daha sonra otizmli öğrenciler, parkur, çuval, yumurta taşıma yarışmalarında hünerlerini sergiledi, yarışmalarda derece elde edenlere çeşitli ödüller verildi.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.









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