Okul Sporları Gençler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta sürüyor

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ŞIRNAK (AA) - Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar ve Genç Erkekler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta devam ediyor.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık olmak üzere toplam 6 kortta gerçekleştirilen organizasyona Bingöl, Hakkari, Mardin, Van, Bitlis, Batman, Iğdır, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Şırnak'taki okullardan 70 kız, 75 erkek sporcu katılıyor.



Hakkari Spor Lisesi öğrencisi Zelal Yünlü, kentte yapılan müsabakalarda okul birincisi olduklarını ve bölge birincilik yarışmalarına katılmaya hak kazandıklarını söyledi.

Şırnak'ta çok iyi bir turnuva geçirdiklerini anlatan Yünlü, "Bugünkü müsabakalarda arkadaşlarımla beraber iyi bir performans gösterdik ve yarı finale kaldık. Final karşılaşmasını alıp, Türkiye finallerine katılmak istiyoruz." diye konuştu.

Müsabakalar, yarın sona erecek.









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