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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta amatör ligdeki karşılaşma, yaşanan arbede nedeniyle tatil edildi

AA

Şırnak'ta amatör ligdeki karşılaşma, yaşanan arbede nedeniyle tatil edildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre Serhat Spor ile Yeşil Varto Spor arasında yapılan Bölgesel Amatör Lig karşılaşması, yaşanan arbede nedeniyle tatil edildi.

Hamit Özalp Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 87. dakikasında Yeşil Varto Spor, İsmail Can Taşkıran'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Golün ardından oyuncular arasında tartışma yaşandı, karşılaşmanın hakemi Hasan Basri Beyter, Yeşil Varto Spor kalecisi Sabri Can'a sarı kart gösterdi.

Saha içindeki tartışmaların tribünlere de yansıması üzerine polis ekipleri taraftarları yatıştırmaya çalıştı.

Karşılaşmanın hakemi Hasan Basri Beyter, yaşanan arbedede tarafların yatışmaması üzerine maçı tatil etti.


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