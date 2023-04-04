Şırnak'ta tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 3 kişi öldü

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Hüsamettin Hamarat yönetimindeki 72 AAZ 220 plakalı tır, Şırnak-Uludere yolunun 3. kilometresinde Abdulkerim Ürün'ün kullandığı 06 COU 51 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Esmer Ürün ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.