Şırnak'ta Okul Sporları Gençler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları sona erdi

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ŞIRNAK (AA) - Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Şırnak’ta düzenlenen Genç Kızlar ve Genç Erkekler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık olmak üzere toplam 6 kortta gerçekleştirilen organizasyona Bingöl, Hakkari, Mardin, Van, Bitlis, Batman, Iğdır, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Şırnak’taki okullardan 70 kız, 75 erkek sporcu katıldı.

Yapılan grup final müsabakalarının ardından grup birincileri belli oldu.

Erkeklerde, Iğdır Borsa İstanbul Anadolu Lisesi, Mardin Midyat Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hakkari Spor Lisesi ve Bitlis Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi, kızlarda ise Hakkari Spor Lisesi, Batman Spor Lisesi, Tunceli Anadolu Lisesi ve Siirt Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi grup birincisi oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takım sporcularına madalya ve başarı belgesi verildi.

Hakkari Spor Lisesi öğrencisi Şeval Artuç, Şırnak'ta çok iyi bir turnuva geçirdiklerini söyledi.



Müsabakalarda arkadaşlarıyla beraber iyi bir performans sergilediklerini aktaran Artuç, "Final maçlarının ardından grup birincisi olduk. Türkiye finallerine katılacağız. Orada da iyi bir performans göstereceğimize inanıyoruz. Çok mutluyuz, gururluyuz." dedi.​​​​​​​



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