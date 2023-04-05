Şırnak Valisi Bilgin, Cizre'de iftar programına katıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliğince Cizre ilçesinde iftar programı düzenlendi.



Bir otelde düzenlenen iftar programına Şırnak Valisi Osman Bilgin, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ile vatandaşlar katıldı.



Bilgin yaptığı konuşmada, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Şırnaklı vatandaşlara sundukları yardımlardan dolayı teşekkür etti.



Ülkede yaşanan huzur ortamına işaret eden Bilgin, şunları kaydetti:



"Şırnak artık terör ve terör bağlantılı sorunlarla değil yatırım, yenilik, sosyal faaliyetler, kültürel faaliyetler, petrol, maden ve kömür ile anılıyor. Bugün demir, çinko ve kömür madeni ile ilgili müessese ruhsatı imzaladım, bunlar çok önemli. Şırnak'ta mevcut işletme sayısının 21 olduğunu düşündüğümüzde sadece bu ay içerisinde 7 ruhsatı bir arada imzalıyoruz. Dolayısıyla bu, ilin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Şırnak şu anda 'Türkiye'nin en çok petrol üreten şehri' unvanına sahip. Bunun halkımıza yansımasını da hep birlikte yaşayıp, göreceğiz inşallah. Dolayısıyla Şırna artık göç veren değil göç alan bir olacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.