Şırnak Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım evde eğitim alan öğrenciyi ziyaret etti

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, Cizre ilçesinde rahatsızlığından dolayı evde eğitim gören Baran Eliş’i ziyaret etti.

Çazım beraberinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sabri Salgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal ve Fatih İlkokulu Müdürü Erhan Yalun ile birinci sınıf öğrencisi Baran Eliş’i evinde ziyaret etti.



Eliş ailesi fertleri ile de görüşen Çazım, sağlık ve eğitim durumu ile ilgili bilgi aldığı Baran'ın bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.



Çazım, eğitimde fırsat eşitliğin sağlanması adına rahatsızlığından dolayı okula gelemeyen öğrencilere de evde eğitim verildiğini belirtti.







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