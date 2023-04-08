Efeler Ligi'nde play-off'u garantileyen Cizre Belediyespor, başarıya odaklandı

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ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu ilk 8 içinde tamamlamayı garantileyen Cizre Belediyespor Voleybol Takımı'nda, bu kulvardaki ikinci sezonda da play-off etabına kalmanın mutluluğu yaşanıyor.



Sezona iyi başlayamamasına rağmen toparlanmayı başaran Cizre Belediyespor, geride kalan sezon 10 galibiyetle elde ettiği play-off oynama şansına, bu sezon bitime 2 hafta kala 12 galibiyetle ulaştı.

Yarın 25. hafta müsabakasında Halkbank'ı konuk edecek Şırnak temsilcisi, 26. haftadaki Ziraat Bankkart maçıyla normal sezonu bitirecek.





- Çağlı: "İlk 8 içine girdik"

Cizre Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Çağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci sezonlarını geçirdikleri AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk yılı 6. bitirip, Türkiye'yi Balkan Kupası'nda temsil ettiklerini ve kupayı kazanarak bir ilki gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Bu yıl da aynı başarıyı yakalamak için yola çıkıp, Halkbank, Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe HDI Sigorta gibi büyük bütçeli takımlarla mücadele edecek bir kadro kurduklarını anlatan Çağlı, "Ligde geçen sezonki başarımızı tekrarlamak ve Balkan Kupası'nı yeniden kazanmak istiyoruz. Kalan son iki maçımızı da kazanmak istiyoruz. İyi bir takımımız var. Oyuncularımıza güveniyoruz. Taraftarlarımıza bu yıl da bir kupa hediye etme amacındayız." diye konuştu.

Cizre'de kapalı spor salonunun bu yıl hizmete gireceğini ve ardından müsabakalarını ilçede oynayacaklarını aktaran Çağlı, daha fazla taraftar desteğiyle ligde kalıcı başarılar elde edeceklerine inandıklarını kaydetti.





- Şahin: "Bu yıl da amaç kupa kazanmak"

Cizre Belediyespor Başantrenörü Nuri Şahin, ligdeki ikinci sezonlarında da play-off oynayacak olmanını sevincini yaşadıklarını, bu başarıyı sporcular, teknik heyet ve taraftarlar olarak birlikte elde ettiklerini dile getirdi.

Takım sayesinde kent genelinde voleybolu sevdirdiklerini anlatan Şahin, "Tabii bu durum başarıyla doğru orantılı. Lige çıktığımızdan itibaren takımımız büyük başarılar elde etti. Başarılı olunca, taraftarlar da takıma sahip çıktı. Bu anlamda çok mutlu ve gururluyuz. Voleybol kültürünü buraya kazandırdık. Bu başarıyı sürdüreceğiz. Geçen yıl iyi bir play off geçirmiştik. Bu yıl da amaç kupa kazanmak." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Kemal Kayhan ise ligin bitmesine 2 hafta kala play-off biletini aldıklarını vurgulayarak, "Artık play-off etabındaki rakibimizi bekliyoruz. İnşallah geçen yıl olduğu gibi Balkan Kupası'na da katılıp, yine şampiyon oluruz. Bunun için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." şeklinde konuştu.





- Taraftarlar mutlu

Cizre Botanlılar Taraftar Grup lideri Mehmet Şükrü Karaberk, takımın başarısıyla gurur duyduklarını belirtti.

Takımın bu sezon da play-off'a kalarak sevinçlerini katladığını anlatan Karaberk, "Büyük bütçeli takımlarla başa baş mücadele eden sporcularımızı, yönetimimizi, teknik kadromuzu kutluyorum. Bu yıl da takımdan kupa bekliyoruz. Her yıl başarılarını sürdürmelerini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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