Uludere'de öğrenciler kodlama eğitimi görüyor

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ŞIRNAK (AA) - Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bir okulda oluşturan kodlama sınıfında 20 öğrenci eğitim alıyor.

Cumhuriyet Ortaokulunda oluşturulan "İsmail bin er-Rezzaz el- Cezeri Kodlama Sınıfı"nda geleceğin öğrencilerini yetiştirmek için haftanın 5 günü kodlama eğitimi veriliyor.

20 öğrenci ile eğitim yapılan sınıfta problem çözme, analitik düşünme ve kodlama eğitimi verilirken, öğrencilerin sevilerini tespit etmek için zaman zaman turnuvalar düzenleniyor.

Öğretmen Fatih Mandev, sınıfta öğrencilerin problem çözme yeteneğini ve analitik düşüncelerini sağlamak amacında olduklarını söyledi.

Geleceğin teknolojisi kodlama ve yazılım üzerine öğrencileri geliştirdiklerini aktaran Mandev, "Öğrencilerin seviyelerini görmek ve buna göre çalışma yapmak adına onları çeşitli turnuva ve yarışmalar düzenliyoruz. Buradaki 20 öğrenci bilime ve teknolojiye yatkın öğrencilerden oluşuyor. Amacımız geleceğin el- Cezeri'lerini yetiştirmek." dedi.

8. sınıf öğrencisi Elif Tonğ da 2 yıldır kodlama sınıfında eğitim gördüğünü, çeşitli turnuva ve yarışmalara katıldığını belirtti.









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