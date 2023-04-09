En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandemir, Furkan Salduz

Cizre Belediyespor: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Winkelmuller, Ivanov, Semih Çelik, Ömer Furkan Dur, ( Kemal Kayhan, Muhammed Ertuğrul, Taha Erden )

Halkbank : Yiğit Gülmezoğlu, Aslan Ekşi, Doğukan Ulu, Yunus Emre Tayaz, Abdel Aziz, Bruno (İvgen, Volkan Döne, Oğuzhan, Mustafa Koç, Ma’a, Serhat Coşkun)

Setler: 20-25, 23-25, 20-25

Süre: 74 dakika (25, 24, 25)

ŞIRNAK (AA) – Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 25. haftasında Halkbank, deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.