Şırnak'ta kaybolan kadının cesedi dere kenarında bulundu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kayıp olarak aranan kadının cesedi dere kenarında bulundu.
Dün akşam evden ayrılan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Havva Güzel'in (46) eve dönmemesi üzerine yakınları durumu güvenlik güçleri ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Güzel'in bulunması için akşam polis ve jandarma ekiplerince başlatılan ve geç saatte ara verilen arama çalışmaları bugün de sürdü.
Ekiplerin çalışması sonucu Singever Deresi kenarında Güzel'in cansız bedenine ulaşıldı.
Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.