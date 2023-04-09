Şırnak'ta kaybolan kadının cesedi dere kenarında bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kayıp olarak aranan kadının cesedi dere kenarında bulundu.



Dün akşam evden ayrılan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Havva Güzel'in (46) eve dönmemesi üzerine yakınları durumu güvenlik güçleri ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.



Güzel'in bulunması için akşam polis ve jandarma ekiplerince başlatılan ve geç saatte ara verilen arama çalışmaları bugün de sürdü.



Ekiplerin çalışması sonucu Singever Deresi kenarında Güzel'in cansız bedenine ulaşıldı.



Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.











Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.