Cizre'de Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cizre Hükümet Konağı Bahçesinde gerçekleştirilen törende, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk'ün Atatürk Büstü'ne çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Öztürk, kamu düzeni ve güvenliğin yanında vatandaşların sosyal yaşamlarını da en sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağladıklarını söyledi.

Polislerin çok önemli sorumlulukları bulunduğunu ifade eden Öztürk, "Onur ve şeref duyarak hizmet ettiğimiz Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünü kutlar, siz değerli mesai arkadaşlarıma da başarılar dilerim." dedi.

Törenin ardından Öztürk, makamında tebrikleri kabul etti.

Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kurum müdürleri, muhtarlar, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluş ile siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.