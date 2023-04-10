İdil İlçe Emniyet Müdürü Pehlivan, öğrencilerle buluştu

ŞIRNAK (AA) - İdil İlçe Emniyet Müdürü Ali Pehlivan, lise öğrencileriyle bir araya geldi.
Pehlivan, İdil Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen programda, yaptıkları çalışmalar hakkında öğrencileri bilgilendirdi.
İdil'in Şırnak'ın en sakin ve huzurlu ilçesi olduğuna belirten Pehlivan, "İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak 24 saat ilçedeki vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak için canla başla görev yapıyoruz." dedi.
Vatandaşların güvenlik açısından rahatsız olduğu konularda 112 Acil Çağrı hattını aramalarını isteyen Pehlivan, öğrencilerin sorularını yanıtladı.