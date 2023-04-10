Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Derekaya'dan Cizre'ye ziyaret

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ŞIRNAK (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yunus Derekaya, Şırnak'ın Cizre ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Kamil Acun Ortaokulu'nda incelemelerde bulunan Derekaya, okul idarecileri ile bir araya geldi.

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırmasına (TIMSS) katılan öğrencileri de ziyaret eden Derekaya, bunun dünyadaki uluslararası anlamda en kapsamlı öğrenci başarısını değerlendirme sınavı olduğunu belirtti.

Ziyaretlerde Derekaya'ya İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım eşlik etti

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