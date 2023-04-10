Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 44 zanlıdan 1'i tutuklandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 44 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve eroin ile gümrük kaçağı 3 bin 50 paket sigara, 40 cep telefonu, 10 elektronik sigara ve 836 ilaç ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem uygulandı.

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