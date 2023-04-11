Şırnak'ta sis etkili oldu

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde 2 gündür etkisini gösteren sağanak, yerini sise bıraktı.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücülerin ilerlemekte güçlük yaşadığı yolda, polis ekipleri önlem aldı.

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