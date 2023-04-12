Silopi'de su baskınından zarar gören ailelere Kızılay'dan yardım

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde sağanak sonucu evlerinde su baskını yaşanan ailelere Kızılay tarafından yardım yapıldı.

Celal Deresinde su debinin yükselmesi sonucu dere kenarındaki bazı evleri su bastı.



Eşyalarını güvenli bölgeye taşıyan, evinde temizlik çalışmasını sürdüren ailelere Kızılay Silopi Şubesince gıda ve giyim desteği sunuldu.





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