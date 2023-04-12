Silopi'de su baskınından zarar gören ailelere Kızılay'dan yardım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silopi'de su baskınından zarar gören ailelere Kızılay'dan yardım

AA

Silopi'de su baskınından zarar gören ailelere Kızılay'dan yardım

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde sağanak sonucu evlerinde su baskını yaşanan ailelere Kızılay tarafından yardım yapıldı.

Celal Deresinde su debinin yükselmesi sonucu dere kenarındaki bazı evleri su bastı.

Eşyalarını güvenli bölgeye taşıyan, evinde temizlik çalışmasını sürdüren ailelere Kızılay Silopi Şubesince gıda ve giyim desteği sunuldu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silopi´de sağanak hayatı olumsuz etkiledi; eğitime 1 gün ara verildi (2)
YEREL HABERLER Silopi´de sağanak hayatı olumsuz etkiledi; eğitime 1 ...
Şırnak'ta aşırı yağışlarla akarsuların debisi yükseldi, Uludere yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta aşırı yağışlarla akarsuların debisi ...
Cizre'de polis ekipleri öğrencilere mesleklerini tanıttı
YEREL HABERLER Cizre'de polis ekipleri öğrencilere mesleklerini ...
Silopi´de sağanak hayatı olumsuz etkiledi; eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Silopi´de sağanak hayatı olumsuz etkiledi; eğitime 1 ...
Gara şehitleri davasında yargılanan 2 teröriste toplamda 27'si ağırlaştırılmış 49 kez müebbet
YEREL HABERLER Gara şehitleri davasında yargılanan 2 teröriste ...
Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart maçının ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
flaş
YEREL HABERLER flaş
Okul Sporları Yıldızlar Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta sürüyor
YEREL HABERLER Okul Sporları Yıldızlar Tenis Bölge Birinciliği ...
Şırnak'ta sis etkili oldu
YEREL HABERLER Şırnak'ta sis etkili oldu
Şırnak'ta 7 yıl önce terör örgütü PKK saldırısında şehit düşen 12 polis anıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta 7 yıl önce terör örgütü PKK saldırısında ...
Okul Sporları Yıldızlar Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta başladı
YEREL HABERLER Okul Sporları Yıldızlar Tenis Bölge Birinciliği ...
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 ...
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 44 zanlıdan 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında ...
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Derekaya'dan Cizre'ye ziyaret
YEREL HABERLER Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler ...
Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
İdil İlçe Emniyet Müdürü Pehlivan, öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER İdil İlçe Emniyet Müdürü Pehlivan, öğrencilerle ...
Cizre'de Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Cizre'de Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl ...
Şırnak´ta terör operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak´ta terör operasyonu: 5 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.