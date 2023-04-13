Şerafettin Elçi Havalimanı mart ayında 27 bin 92 yolcuya hizmet verdi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanında mart ayında 27 bin 92 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın mart ayına ait yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, iç hatlarda 337 uçağın iniş kalkış yaptığı, 239 ton yük trafiğinin gerçekleştiği Şerafettin Elçi Havalimanı 27 bin 92 yolcuya hizmet verdi.

2023 yılının ilk üç ayında ise yolcu trafiği 82 bin 664, uçak trafiği 1 bin 341, yük trafiği ise 779 ton olarak gerçekleşti.





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