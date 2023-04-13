Cizre'de depremzedelere psikolojik destek

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ŞIRNAK (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cizre ilçesinde yurtlarda misafir edilen depremzedelere "Deprem Sonrası Psikolojik Destek Eğitimi" verildi.



Psikolojik danışman Timuçin Sesli tarafından verilen eğitimde, asrın felaketinden etkilenen depremzedelerin travmatik etkilerini hafifletmeye yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.



Halk Eğitimi Merkezi Müdürü (HEM) Reşit Sevgi, verilen eğitimlerin depremzede ailelerinin normalleşme süreçlerinde önemli rol oynadığını belirterek, "11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası yaraları gerek kurslarla gerekse eğitimlerle sarmaya çalışıyoruz." dedi.





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