Şırnak'ta sel sularına kapılan 205 küçükbaş hayvan telef oldu

ŞIRNAK (AA) – Şırnak’ta iki gündür etkili olan sağanak sonucu oluşan selde 205 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kent genelinde etkili olan sağanak yağış, Cudi Dağı eteklerinde kışlaklarında çadırlarda yaşayan göçerleri etkiledi.

Sele dönen sağanakta göçerlerin hayvan barınakları yıkılırken barınaklarda bulunan 205 hayvan telef oldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri bölgede inceleme ve hasar tespiti yaptı.

Vatandaşlardan Besna Kaplan, gazetecilere, 2 gündür etkili olan yağmur nedeniyle zorluk yaşadıklarını söyledi.

Dün sahur vaktinde etkili olan sağanakta hayvan barınaklarının yıkıldığını ifade eden Kaplan, "Allah bizi korudu, sahur vaktine kalkacaktık, ancak öyle şiddetli bir yağmur yağdı ki biz de hemen çocukları alıp yüksek bir yere çıktık. Akan sel suyunu zor geçtik. Hayvanlarımız telef oldu. Yetkililer sabah geldiler hasar çalışması yaptılar. Bizim ve çocuklarımıza bir şey olmadığı için şanslıyız. Buna da çok şükürler olsun."diye konuştu.

Ayşe Kaptan da yağmurun sele dönüşmesi ile çadırda olan hayvanların sel sularına kapılarak telef olduğunu ve onları kurtaramadıklarını belirtti.

Ali Kaplan ise sel sularında 5 aileye ait 205 küçükbaş hayvanın telef olduğunu aktardı.

Ekiplerin sabah saatlerinde hasar tespiti yaptığını anlatan Kaplan, "Allah onlardan razı olsun. Devlet olarak ne gerekiyorsa yaparız dediler bu da bize büyük teselli oldu." dedi.









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