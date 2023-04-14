Şırnak'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.



Yangın sonucu fabrika kullanılmaz hale geldi.





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