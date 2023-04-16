Cizre'de ilkbahar renklerine büründü

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde kış aylarından kalan karların erimesiyle ilkbahar mevsiminin renkliliği yaşanıyor.



İlçede tarlalar, dağların yamaçları çeşit çeşit renk renk açan çiçeklerle güzel bir görünüme kavuştu.



Güzel manzaraların oluştuğu tarlalar bölgeden geçen ziyaretçilerin beğenisini topluyor.



Rengarenk çiçeklerle dolu tarlaları gören vatandaşlar mola verip bu güzel manzarada fotoğraf çektiriyor.



Vatandaşlardan Bilal Akgüç, ilkbaharda çiçeklerle kaplanan arazide özçekim yaptığını belirtti.







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