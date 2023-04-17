Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 56 zanlıdan 1'i tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 56 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve eroin ile gümrük kaçağı 1340 paket sigara, 630 paket elektronik sigara tütünü, 37 cep telefonu, 120 cep telefonu aksesuarı ve 93 elektronik eşya ele geçirildi.

Şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.