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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman ve Elazığ'da Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Diyarbakır'da 14 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Selahaddin-i Eyyubi Camisi'ndeki programda vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Mevlit okunan programda Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programın ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Mardin

Mardin'deki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde kandil dolayısıyla Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Programda İl Müftüsü Ali Hayri Çelik vaaz verdi.

Osmanlı dönemi Kabe-i Şerif, Medine-i Münevvere örtüleri ile Hz. Muhammed'in hırkası, sakalı, ayak izinin yer aldığı kutsal emanetler sergilendi. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve cemaat sergiyi ilgiyle izledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Artuklu Belediyesi ekipleri, cami girişinde vatandaşlara ikramda bulundu.

- Şırnak

Şırnak'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde programlar tertiplendi.

Şırnak Müftülüğü tarafından İsmet Paşa Mahallesi TOKİ Camisi'nde yatsı namazının ardından düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahi ve kasidelerin okunduğu programa katılanlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için dua etti.

Kentteki diğer camilerde de Kadir Gecesi dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Daha sonra cami girişinde vatandaşlara ikramda bulunuldu.

- Siirt

Siirt'te de il genelindeki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Tarihi Ulu Cami'de yatsı ve teravih namazının ardından başlayan programda din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Mevlit okunan programda, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemine ilişkin vaaz verildi.

- Batman

Batman'da Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi.

İl Müftülüğünce Yıldız Camisi'nde yatsı namazından sonra düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vaiz Mehmet Sait Aydın, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemini anlatan bir sohbet verdi. Mevlid-i Şerif ve okunan ilahilerin ardından dua edildi.

Programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

- Elazığ

Elazığ'da da camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlarda namaz kılındı, dua edildi.

Merkez İzzet Paşa Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

Programın sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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