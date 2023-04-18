Silopi'de MÜSİAD'dan özel gereksinimli bireyler için iftar programı

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ŞIRNAK (AA) - Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şubesi tarafından Silopi ilçesinde özel gereksinimli bireyler için iftar programı düzenlendi.

Silopi tır parkında düzenlenen iftar programına, MÜSİAD İl Başkanı Yusuf Bilin, evlerinden araçlarla alınan özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

Bilin, iftarda özel gereksinimli bireylerle bir araya gelmek istediklerini belirterek, "Onları da mutlu etmek adına böyle iftar tertipledik. Onları mutlu görmek bizleri sevindiriyor." dedi.







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