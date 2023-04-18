Şırnak'ta "Engellilerin İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri" çalıştayı yapıldı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Engellilerin İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri" sloganıyla çalıştay düzenlendi.

Cizre Engelsizler Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Engelliler ve Gençlik Derneği Başkanı Coşkun Gök, engelli vatandaşların sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili istişarelerde bulunmak, yol haritası ortaya koymak ve çözüm üretmek için bugün burada olduklarını söyledi.

Gök, "Engellilerin sorunları arasında eğitim, istihdam, karar süreçlerine katılım, temsiliyet hakkı gibi onlarca başlık sayabiliyoruz." dedi.

Cizre Engelsizler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Necmettin Özen, çalıştaya engellilerin sorunlarıyla ilgilenen bütün paydaşları davet ettiklerini dile getirerek, "Buradaki amacımız engellilerin sorunlarına dikkat çekmek, kamuoyu oluşturup, sorunların daha görünür hale getirilmesini sağlamak ve çözümüne katkı sunmak." diye konuştu.

Yaklaşık iki saat süren çalıştayda engelliler ve aileleri de yaşadıkları sorunları ifade etti.

Çalıştaya, Engelli Çocuk Anneleri ve Gönüllüleri Derneği Başkanı Şenay Keçeci, Engelsiz Bileşenleri Federasyonu Başkanı Abdulmecit Yılmaz, Cizre Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Faruk Özervarlı, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.





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