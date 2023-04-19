Şırnak'ta çiçek açan erguvan ağaçları doğaya renk kattı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde erguvan ağaçları, baharın gelmesiyle çiçek açtı.

"İlkbaharın müjdecisi" olarak nitelendirilen erguvanlar, Hilal beldesinde farklı noktalarda güzel görüntü oluşturdu.



Görsel güzelliğinin yanı sıra kokusuyla da ilgi gören erguvanlar dron ile görüntülendi.







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