Cizreli kızların futbol tutkusu takdir topluyor

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ŞIRNAK (AA) - Cizre Kaymakamlığının desteğiyle oluşturulan kadın futbol takımı amatör ligde mücadele veriyor.



Cizre 2020 Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Kadınlar 3. futbol ligi 18. gurupta yetenekleriyle takdir topluyor.

Teknik Direktör Zeliha Aşkın, kızlar için sunulan bu imkanın değerli olduğunu söyledi.

Bu kulübün kızlara iyi geldiğini dile getiren Aşkın, bu imkanı kendilerine sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Sporcu Elanuz Özkul da sağlanan imkan sayesinde futbolda kendilerini gösterme fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

















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