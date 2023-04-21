Şırnak'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta bayramlaşma programı düzenlendi

AA

Şırnak'ta bayramlaşma programı düzenlendi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Osman Bilgin, valilik bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, bayramlarda sevgi ve kardeşlik duyguların güçlendiği ve yardımlaşma, dayanışmanın en yükseğe ulaştığını söyledi.

Ramazan Bayramı'nın huzur, refah ve selamet getirmesi temennisinde bulunan Bilgin, "Bayramı fırsat bilerek, milletçe kardeşliğimizi daha da pekiştirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak bu eşsiz vatanımız için şehit düşmüş ecdadımızın şanına yakışan sorumluluk duygusunu üzerimizde hissederek, sergilediğimiz bu birlik ve beraberliği en güçlü şekilde göstermeye devam etmeliyiz." diye konuştu.

Vali Bilgin, vatandaşların trafik kurallarına riayet etmelerini, acıya dönüştürecek her türlü davranıştan uzak durmalarını istirham etti.

Programda, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abrurrahim Alkış, 23.Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cizre Kaymakamı Demir, vatandaşlarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Cizre Kaymakamı Demir, vatandaşlarla bayramlaştı
Şırnak´ta kurtlar 30 koyunu öldürdü
YEREL HABERLER Şırnak´ta kurtlar 30 koyunu öldürdü
Şırnak'ta kurt saldırısına uğrayan 30 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Şırnak'ta kurt saldırısına uğrayan 30 küçükbaş hayvan ...
Şırnak Valisi Osman Bilgin'den Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Şırnak Valisi Osman Bilgin'den Ramazan Bayramı mesajı
Şırnak'ta satılmak üzereyken el konulan 8 sincap yavrusu koruma altına alındı
YEREL HABERLER Şırnak'ta satılmak üzereyken el konulan 8 sincap ...
Cizreli kızların futbol tutkusu takdir topluyor
YEREL HABERLER Cizreli kızların futbol tutkusu takdir topluyor
Şırnak Valisi Bilgin, "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
YEREL HABERLER Şırnak Valisi Bilgin, "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı ...
Şırnak'ta MHP'nin milletvekili adayları tanıtıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta MHP'nin milletvekili adayları tanıtıldı
Şırnak'ta çiçek açan erguvan ağaçları doğaya renk kattı
YEREL HABERLER Şırnak'ta çiçek açan erguvan ağaçları doğaya renk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.