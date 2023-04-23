Silopi'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik yapıldı.



Silopi Kaymakamlığı tarafından stadyumda düzenlenen etkinlikte çocuklar şişme oyun parkında eğlenceli zaman geçirdi.



Ayrıca etkinliğe katılan tüm çocuklara balon dağıtıldı, pamuk şeker ikram edildi.

Çocuklar ayrıca "Domino Adam Çocuk Karnavalı" tarafından gerçekleştirilen müzikal, illüzyon ve diğer gösterileri de izleme fırsatı buldu.



Silopi Kaymakamı Cihat Koç'un, "Bu bayramı bize hediye eden ülkemizin korucusu, en büyük teşekkürü hak eden kim?" diye sorması üzerine çocuklar, "Teşekkürler Atatürk." diye seslendi.

Çocukların mutlu olması için bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Koç, "Allah sizi var etsin, geleceğimiz sizsiniz. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Birlikte nice bayramlar görelim çocuklar. Gün sizin gününüz, eğlence sizin eğlenceniz. Gönlünüzce eğlenin." dedi.



Çocuklar da etkinliği düzenleyen Silopi Kaymakamlığına teşekkür etti.









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