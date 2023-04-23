Şırnak'ta otomobilin platformlu kamyonete çarpması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobilin platformlu kamyonete çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Mehmet Şah Seçkin'in kullandığı 01 AJH 845 plakalı otomobil, Cizre-İdil çevre yolunda, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'ye ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 EVV 239 plakalı platformlu kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Seçkin ve otomobildeki 13 yaşındaki Mesut Arsokay olay yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.