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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak Valisi Bilgin, İdil'de incelemelerde bulundu

AA

Şırnak Valisi Bilgin, İdil'de incelemelerde bulundu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Osman Bilgin, İdil ilçesinde kaymakamlık ve jandarma komutanlığını ziyaret etti.

Vali Bilgin, ilçe ziyaretinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Kozan ile görüştü.

Vali Bilgin, görüşme sonrası, gazetecilerin, ilçenin Aşağı Yavşan köyünde dün gece 2 eve düzenlenen, bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin sorusu üzerine "Olayı detaylı olarak arkadaşlarımız araştırıyor" dedi.

Vali Osman Bilgin, daha sonra ilçeden ayrıldı.

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