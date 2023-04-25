İtalya’da Faşizmden Kurtuluş Bayramı ilk defa aşırı sağcı bir iktidarla kutlanıyor

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Salon: Şırnak

Hakemler: Yavuz Akdemir, Kadir Girente

Cizre Belediyespor: Uriarte, Kemal Kayhan, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Winkelmuller, Ivanov, Ömer Furkan Dur (Semih Çelik, Taha Erden, Hilmi Şahin, Muhammed Ertuğrul, Murat Karakaya)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Halit Kurtuluş, Metin Toy, Bahov (Burak Çevik, Fatih Yörümez, Emre Berat Fırat, Erenhan Can)

Setler: 22-25, 26-28,19-25

Süre: 95 dakika (27, 42, 26)





ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabının ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cizre Belediyespor’u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, seride 2-0 öne geçerek 5-6'ncılık maçına çıkmaya hak kazandı.



Cizre Belediyespor ise 7-8'incilik mücadelesine çıkacak.

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