Şırnak dikey bahçede çıkan yangın söndürüldü

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta dikey bahçede çıkan yangında hasar oluştu.



Atatürk Mahallesi büyük mezarlık dikey bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, dikey bahçede hasar oluştu.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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