Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu kazada aracın sürücüsü gözaltına alındı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı kazada aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Şırnak-Uludere kara yolunda dün meydana gelen, 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada yaralanan sürücü Serdar F. (29) Şırnak Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

- Şehitler memleketlerine uğurlandı

Kazada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Öztürk ve sözleşmeli er Muhammed Koçak için gece saatlerinde tören yapıldı.

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlanmak üzere Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Öztürk'ün cenazesi Balıkesir'e, şehit Koçak'ın naaşı da memleketi Van'a uğurlandı.



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