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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta gelincikler doğaya renk kattı

AA

Şırnak'ta gelincikler doğaya renk kattı

ŞIRNAK (AA) - Uludere ilçesinde açan gelincikler doğaya renk kattı.

Hilal beldesinde arazilerde baharın gelişini müjdeleyen gelincikler güzel görüntü oluşturdu.

Tarlalarda doğal olarak yetişen gelincikler, kırmızının her tonunu sergiledikleri görüntüleriyle doğaya güzellik sunuyor.

Beldede ve kırsal alandaki gelincikler dron ile görüntülendi.


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