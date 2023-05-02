Şırnak'ta gelincikler doğaya renk kattı

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ŞIRNAK (AA) - Uludere ilçesinde açan gelincikler doğaya renk kattı.



Hilal beldesinde arazilerde baharın gelişini müjdeleyen gelincikler güzel görüntü oluşturdu.



Tarlalarda doğal olarak yetişen gelincikler, kırmızının her tonunu sergiledikleri görüntüleriyle doğaya güzellik sunuyor.



Beldede ve kırsal alandaki gelincikler dron ile görüntülendi.







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