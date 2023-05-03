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Şırnak Belediyesi Nuhspor Kadın Futbol Takımı, Süper Lig hedefine odaklandı

AA

Şırnak Belediyesi Nuhspor Kadın Futbol Takımı, Süper Lig hedefine odaklandı

ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Kadın Futbol 1. Ligi'nde play-off'a kalan Şırnak Belediyesi Nuhspor Kadın Futbol Takımı, Samsun'da 5 Mayıs'ta Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen sezon 2. Lig A Grubu play-off maçında Gaziantep Gazikent Kadın Futbol Takımı'nı yenerek 1. Lige çıkan takım, ligde geride kalan 24 haftada gösterdiği başarılı performansıyla dikkati çekti. Kadrosunu devre arasında 3 Azerbaycanlı futbolcuyla güçlendiren Şırnak ekibi, ligde oynadığı 24 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik alarak 47 puanla grubu üçüncü sırada tamamladı.

Aldıkları başarılı sonuçlarla ligde şampiyonluk yarışının adaylarından biri olan Şırnak Belediyesi Nuhspor Kadın Futbol Takımı, 5 Mayıs’ta başlayacak play-off maçları için hazırlıklarına devam ediyor.


- "İnşallah Süper Lig'e çıkacağız"

Şırnak Belediyesi Başkanı Mehmet Yarka, AA muhabirine, tesis edilen huzur ve güven ortamının ardından son 5 yılda sporla anılan bir kent olduklarını belirterek, bunu kadın futbol takımının yeni başarılarıyla şampiyon olarak taçlandırmak istediklerini söyledi.

Samsun'da 5 Mayıs'ta yapılacak play-off maçında takımlarına güvendiklerini ifade eden Yarka, "Play-off maçlarının ardından inşallah Süper Lig'e çıkacağız. Bunu gerçekleştirdiğimizde Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarla oynamaya hak kazanacağız. Bu da büyük bir başarı, ilimiz için de kazanım olacak." dedi.

Play-off karşılaşmalarını dört gözle beklediklerini dile getiren Yarka, belediye olarak tüm dallarda spor ve sporcuların, gençlerin yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini belirtti.


- "Kız çocuklarımızı spora yönlendirmelerini istiyoruz"

Kulüp Başkanı Mehmet Emin Yürek de son 3 yılda 2 şampiyonluk kazanarak son yıllarda kadın futbol takımının neler başarabileceğini gösterdiklerini ifade ederek, bu yıl da şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Play-offtaki rakipleri Yukatel Kayserispor ile 5 Mayıs'ta karşılaşacaklarını anımsatan Yürek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Süper Lig. Bu maç ile daha sonra yarı final ve finaldeki rakibimizi yenmek istiyoruz. Zorlu takımlarla mücadele ederek buraya kadar geldik. Bu yolda sponsorumuz Şırnak Belediyesinin büyük katkıları oldu. Valimizin her zaman desteğini yanımızda hissettik. İnşallah onlara şampiyonluk kupasını armağan ederiz."

Şırnak'ta kadın futbol takımı olarak ilkleri başardıklarını ve başarı geldikçe taraftarların da maçlara ilgi gösterdiğini anlatan Yürek, bu destek sürdükçe daha başarılı sonuçlar alacaklarına inandıklarını belirtti.

Yürek, "Kendi sahamızda oynadığımız maçları ilçelerde oynayıp özellikle kız çocuklarımızı spora futbola yönlendirmelerini sağlamak istiyoruz. Kısa zaman içinde olumlu dönüşler de aldık. Şu an 2 takım daha 3. Lig'de mücadele ediyor, bu da bizi sevindiriyor." diye konuştu.

Takımın teknik direktörü Özge İnpınar ise daha önce garantiledikleri play-off'ta Kayserispor maçına konsantre olduklarını belirtti.

Sezonu üçüncü olarak bitirdiklerini ifade eden İnpınar, "Ligi 6. sırada bitiren Kayseri takımını yenerek üst turu ve daha sonraki yarı final ve finaldeki rakiplerimizi yenmek istiyoruz. Süper Lig'e çıkacağımıza takım olarak inanıyoruz. Takımımızı kutluyorum. Şırnak halkına şampiyon bir takım bırakmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Takımın ikinci kaptanı Zeynep Orhan, şampiyonluk şanslarının yüksek olduğunu dile getirdi.

Orhan, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız çünkü bu şehir zorlu zamanlardan geçti. O nedenle bunu fazlasıyla hak ediyor. İnşallah seneye Süper Lig'de olacağız." ifadelerini kullandı.

Önceleri ailelerin kız çocuklarının futbol oynamasını istemediğini belirten Orhan, kız çocuklarının neler başarabileceğini zamanla gördüklerini aktardı.

Orhan, "Artık kızların futbolda ve diğer branşlarda ne kadar başarılı olduğu görülüyor. 3 yıl önce kimse buralara geleceğimizi tahmin etmiyordu ama kısa sürede onlara kendimizi ispatladık. İnşallah Süper Lig'de olacağız, buna inanıyoruz." dedi.


- "Ön yargıları kırdık"

Takımın oyuncularından Nazlı Feride Aletirik ise Şırnak'ta futbola son yıllarda büyük bir ilgi gösterildiğini belirterek, bu ilgiyle kente kupa armağan etmek istediklerini ifade etti.

Play-off'ta şampiyonluk şanslarının çok yüksek olduğunu anlatan Aletirik, şunları söyledi:

"Bölgeye karşı ön yargı vardı. O ön yargıları aldığımız başarılı sonuçlarla kırdığımızı düşünüyoruz. Play-off'taki rakiplerimizi yenerek şampiyonluk kupasını Şırnak'a getirmeye inancımız tam."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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