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Terörden temizlenen Gabar'da yeni petrol rezervi keşfedilen kuyuda çalışmalar sürüyor

AA

Terörden temizlenen Gabar'da yeni petrol rezervi keşfedilen kuyuda çalışmalar sürüyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terörden temizlenen Gabar Dağı'nda yeni petrol rezervi keşfedilen ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı verilen kuyuda çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Konya'da toplu açılış töreninde, "Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik." ifadeleriyle müjdelediği yeni keşfin yapıldığı alanda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından (TPAO) alınan bilgiye göre, Şehit Aybüke Yalçın Sahası'ndaki yeni keşfin, toplam "yerinde petrol rezerv" miktarının yaklaşık 1 milyar varil, üretilebilir rezervin ise yaklaşık 600 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, günlük petrol üretimi 1999'da yaklaşık 59 bin varil iken 2020'de 64 bin varile, 2021'de 69 bin varile ve 2022 sonu itibarıyla 80 bin varile ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı keşifle birlikte Türkiye'nin günlük petrol üretiminin 180 bin varile çıkarılması hedefleniyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde geçen yıl eylül ayında petrol keşfedilerek üretime alınan kuyuya, İdil'de 2019'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adı verilmiş, 13 Eylül 2022'de günlük 400 varil debi ile üretime alınan kuyuda keşfedilen petrolün 35 API graviteye sahip olduğu belirlenmişti.

Yeni petrol rezervi keşfedilen kuyuya adı verilen Şenay Aybüke Yalçın, ilk görev yeri olan Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olmuştu.


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