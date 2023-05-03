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Şırnak'ta restorasyonları tamamlanan cami ve medresenin açılışı yapıldı

AA

Şırnak'ta restorasyonları tamamlanan cami ve medresenin açılışı yapıldı

ŞIRNAK (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi Ulu Cami ile Kırmızı Medrese'nin açılışına katıldı.

Demircan, bir dizi ziyaret için geldiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Ulu Cami'de incelemede bulundu.

Şırnak Valisi Osman Bilgin ile Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir'den çalışmalar hakkında bilgi alan Demircan, cami avlusundaki vatandaşlarla sohbet etti.

Yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Demircan, şehrin kimliğini taşıyan tarihi yapıların yaşatılması gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda bu çalışmaların önemine değinen Demircan, "Şehirlere kimliğini veren yapılar vardır. Bu mekan mimarisi ile üslubu ile tarzıyla aslında şehrimizi anlatıyor ve tanıtıyor. Burayı korumak burayı yaşatmak aynı zamanda şehrimizi yaşatmak, bölgemizin kimliğini yaşatmak anlamına geliyor. İşte aynı zamanda bir medrese olan bu mekanı bu yönüyle de ihya etmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda hem Ayasofya-i Kebir Camisi'ni hem de restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camisi'ni yeniden ibadete açtıklarını anımsatan Demircan, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği bir söz var. 'Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz.' Eğer hizmetiniz yoksa eğer eseriniz yoksa insanların karşısına çıkacak yüzünüzde olmaz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu eserleri geçen yıl içerisinde nasıl restore ettiyse inanıyoruz ki 14 Mayıs’tan sonrada yine sizden alacağımız güçle yapmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile böylesine tarihi bir mekanın açılışında bulunmaktan duymuş olduğum mutluluğumu da tekrar ifade ediyorum."

Vali Bilgin ise Cizre denilince akla bilim, medeniyet ve sanatın geldiğini, bu topraklarda her daim fen ve ilimin önde tutulduğunu ifade etti.

Cizre'nin geçmişten aldığı ışıkla, bölgenin ilim, irfan merkezi olmaya devam edeceğini kaydeden Bilgin, bu topraklarda medeniyetin yeşermesi için her türlü çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

İbadete açılan camide namaz kılan Demircan ve beraberindekiler, daha sonra Ünlü İslam düşünürlerinden Molla Ahmed Ciziri'nin ders verdiği, dönemin üniversitelerinden biri olan Kırmızı Medrese'nin açılışını yaptı ve burada eğitim gören öğrencilerle görüştü.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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