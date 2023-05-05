Cizre Belediyespor, TÜRŞAD maçı hazırlıklarını tamamladı

ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 7'ncilik etabı ikinci maçında yarın TÜRŞAD'ı ağırlayacak Cizre Belediyespor, hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin ile yardımcı antrenörler Behmen Cıvıldak ve Burak Köse yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenör Behmen Cıvıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda oynadıkları ilk maçta TÜRŞAD'ı 3-0 yendiklerini hatırlatarak, "Bu yıl ligi 7. sırada tamamladık. 5-8'incilik etabını çok iyi geçirmedik ama bu bile bizim gibi ligde 2. yılını geçiren bir takım için başarı sayılabilir. Geçen yıl ilk sezonumuzda daha başarılı olmuştuk ve taraftarımızı gururlandırmıştık. Yarınki maçımızı da alıp, bulunduğumuz yeri pekiştirme amacındayız. Bizden daha iyi bütçeli takımlara karşı ligi buralarda bitirmek kolay değil. Bütün sporcu arkadaşlarımı kutluyorum. Yarınki son müsabakamızda taraftarlarımızdan destek bekliyoruz." diye konuştu.

Şırnak Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.

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