Şırnak'ta "Trafik Güvenliği Haftası" etkinlikleri gerçekleştirildi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile "Trafik Güvenliği Haftası" etkinlikleri kapsamında etkinlik düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki 8 okulda trafik konulu resim sergisi yapıldı, öğrencilere çeşitli ikramlar sunuldu.

Okulların bahçesinde, polis ve jandarma trafik ekipleri, sağlık ambulans ile belediye zabıta araçları öğrencilere tanıtıldı.

Daha sonra ekipler araçlarıyla kentte tur attı.





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