Şırnak'ta hayırsever iş insanının yaptırdığı cami ibadete açıldı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayırsever iş insanı Şehmuz Babat tarafından yaptırılan camini açılışı yapıldı.



Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde iş insanı Babat tarafından içinde lojmanı ve taziye evi bulunan 1000 kişilik cami inşa edildi.



Caminin açılışı törenle gerçekleştirildi.



Açılışa, AK Parti milletvekili Rızgin Birlik, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, Hilal Belediye Başkanı Cehver Benek, İl Müftüsü Ahmet Dilek ve vatandaşlar katıldı.











Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.