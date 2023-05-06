Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7'ncilik etabı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

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Salon: Şırnak

Hakemler: İsmail Yıldırım, Bektaş Kalender

Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Hilmi Şahin, Taha Erden, Ömer Furkan Dur, Winkelmuller, Murat Karakaya (Çağatay Durmuş, Andaç Kapan, Ivanov)

TÜRŞAD: İzzet Alp Akkuş, Ali Alp Çayır, Baturay Çağan Serciler, Rahmi Çağlar Aksoy, Mert Nevzat Güneş, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Vefa Yılmaz, Ahmet Metehan Tetik)

Setler: 23-25, 25-19, 25-21, 25-18

Süre: 79 dakika (19, 20, 22, 18)





ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7'ncilik etabının ikinci maçında Cizre Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-1 yenerek seride 2-0 öne geçti ve ligi 7. sırada bitirdi. TÜRŞAD ise ligi 8. sırada tamamladı.​​​​​​​

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