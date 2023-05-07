Okul Sporları Minikler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları sona erdi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Minik Kızlar ve Erkekler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık olmak üzere 6 kortta başlayan müsabakalara Van, Siirt, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis ve Şırnak'tan 36 kız ve 36 erkek sporcu katıldı.

Yapılan final müsabakalarının ardından grup birincileri belli oldu.

Minik erkeklerde Iğdır Özel Iğdır Sınav İlkokulu, Batman Atatürk İlkokulu, Van 1 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu ve Van 2 Hasan Ali Yücel İlkokulu kazanırken, minik kızlarda ise Iğdır İnönü İlkokulu, Van 1 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu, Van 2 Hasan Ali Yücel İlkokulu ve Elazığ Özel Elazığ Zeka ve Yetenek Eğitimi İlkokulu grup birincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, gruplarında birinci olan minik sporcuları tebrik etti ve bundan sonraki okul ve spor hayatlarında başarı diledi.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımların sporcularına madalya ve başarı belgesi verildi.

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