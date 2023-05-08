Şırnak'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hisarkapı köyünde akşam saatlerinde evine giden Temer Temel (48) kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri Temel'in, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Temel'in cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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